Самый дорогой авианосец в мире не может воевать

Как сообщает агентство Bloomberg, к проблемам с электромагнитной катапультой добавились и сложности приёма авиации на палубу.
Аэрофинишер — специальный трос, за который самолёт цепляется при посадке на палубу — оказался втрое дороже расчётной стоимости. Вместо 300 миллионов долларов за систему посадки пришлось заплатить почти миллиард — 961 миллион долларов.
Однако проблема стоимости — не единственная. Оказалось, что нагруженные авиабомбами самолёты F/A-18 не могу взлетать с помощью катапульты с полным боекомплектом, и для обеспечения боевой готовности авиацию приходится "облегчать".
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