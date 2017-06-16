Самый дорогой авианосец в мире не может воевать

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Самый дорогой авианосец в мире не может воевать

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Фото: © Navy Live

Самый дорогой в истории ВМС США авианосец Gerald R. Ford продолжают преследовать неудачи.

Как сообщает агентство Bloomberg, к проблемам с электромагнитной катапультой добавились и сложности приёма авиации на палубу.

Аэрофинишер — специальный трос, за который самолёт цепляется при посадке на палубу — оказался втрое дороже расчётной стоимости. Вместо 300 миллионов долларов за систему посадки пришлось заплатить почти миллиард — 961 миллион долларов.

Однако проблема стоимости — не единственная. Оказалось, что нагруженные авиабомбами самолёты F/A-18 не могу взлетать с помощью катапульты с полным боекомплектом, и для обеспечения боевой готовности авиацию приходится "облегчать".

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