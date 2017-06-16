ВКС РФ перебросили в Крым самолёт А-50У

Самолёт дальнего радиолокационного обнаружения и целеуказания может проводить разведку на дальность до 300 километров.

По данным экспертов, А-50 может быть переброшен на военный аэродром Бельбек в целях усиления авиационной группировки ВКС и поддержки сил морской авиации Черноморского флота ВМФ России.

А-50 — самолёт дальнего радиолокационного обнаружения и целеуказания. Машина построена на базе транспортного самолёта Ил-76. Основным отличием является мощная антенна, позволяющая осуществлять разведку и радиоперехват по наземным и воздушным целям на расстоянии в 200 и 500 километров соответственно.