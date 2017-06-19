Минобороны готовится закупать "Терминаторов"

Закупка боевой машины поддержки танков долгое время была под вопросом, а сам проект неоднократно подвергался критике.

Эксперты сообщают, что ожидать закупки можно будет с начала 2018 года. По оценкам специалистов, в пробную партию попадёт не менее десяти машин. В данный момент специалисты Минобороны России заканчивают проверку и изучение конструкции БМПТ в конструкторском бюро.

Боевая машина поддержки танков (БМПТ) создана в целях нейтрализации танкоопасного вооружения и поддержки бронетехники огнём. В состав вооружения входят четыре ракеты "Атака-Т" , две автоматические скорострельные 30-мм пушки 2А42, пулемёт ПКТ и два автоматических 30-мм гранатомёта АГ-17Д на надгусеничных полках.

Не менее десяти единиц подобной техники уже отгружено производителем за рубеж. Первым покупателем БМПТ за пределами России стал Казахстан.