Ил-114 будут собирать в Индии с 2019 года

Перспективный пассажирский самолёт Ил-114 будут собирать в Индии. Производство планируется наладить на мощностях авиастроительной корпорации HAL.
Об этом в интервью телеканалу "Звезда" сообщил генеральный директор холдинга "Технодинамика" Игорь Насенков.
Серийное производство Ил-114-300, как предполагается, начнётся с 2019 года в рамках программы "Делай в Индии"
Игорь Насенков
На базе гражданского самолёта планируется также создать патрульный и лёгкий транспортные самолёты.
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