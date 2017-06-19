Ил-114 будут собирать в Индии с 2019 года

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Ил-114 будут собирать в Индии с 2019 года

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Фото © РИА Новости/Владимир Астапкович

О предложении организовать сборку в Индии ранее сообщал заместитель министра промышленности России Александр Потапов.

Перспективный пассажирский самолёт Ил-114 будут собирать в Индии. Производство планируется наладить на мощностях авиастроительной корпорации HAL.

Об этом в интервью телеканалу "Звезда" сообщил генеральный директор холдинга "Технодинамика" Игорь Насенков.

Серийное производство Ил-114-300, как предполагается, начнётся с 2019 года в рамках программы "Делай в Индии"

Игорь Насенков

На базе гражданского самолёта планируется также создать патрульный и лёгкий транспортные самолёты.

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