Ил-114 будут собирать в Индии с 2019 года

О предложении организовать сборку в Индии ранее сообщал заместитель министра промышленности России Александр Потапов.

Перспективный пассажирский самолёт Ил-114 будут собирать в Индии. Производство планируется наладить на мощностях авиастроительной корпорации HAL.

Об этом в интервью телеканалу "Звезда" сообщил генеральный директор холдинга "Технодинамика" Игорь Насенков.

Серийное производство Ил-114-300, как предполагается, начнётся с 2019 года в рамках программы "Делай в Индии" Игорь Насенков

На базе гражданского самолёта планируется также создать патрульный и лёгкий транспортные самолёты.