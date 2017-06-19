Портфель заказов "Рособоронэкспорта" превысил 45 миллиардов долларов

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Портфель заказов "Рособоронэкспорта" превысил 45 миллиардов долларов

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Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

По оценкам экспертов, спрос на российское оружие и технологии в ближайшем будущем будет возрастать.

По словам гендиректора "Рособоронэкспорта" Александра Михеева, уже в 2017 году единый государственный подрядчик передал зарубежным покупателям продукции на три миллиарда долларов. По словам Михеева, кроме уже отработанных заказов компания подписала новые контракты общей стоимостью в восемь миллиардов долларов.

При этом годовой объём продаваемого на экспорт российского вооружения оценивается в 15–16 миллиардов долларов.

В состав продаваемого через "Рособоронэкспорт" вооружения входит вся номенклатура оружия, боеприпасов и техники, имеющей одобренный паспорт экспортного изделия.

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