Портфель заказов "Рособоронэкспорта" превысил 45 миллиардов долларов

По оценкам экспертов, спрос на российское оружие и технологии в ближайшем будущем будет возрастать.

По словам гендиректора "Рособоронэкспорта" Александра Михеева, уже в 2017 году единый государственный подрядчик передал зарубежным покупателям продукции на три миллиарда долларов. По словам Михеева, кроме уже отработанных заказов компания подписала новые контракты общей стоимостью в восемь миллиардов долларов.

При этом годовой объём продаваемого на экспорт российского вооружения оценивается в 15–16 миллиардов долларов.

В состав продаваемого через "Рособоронэкспорт" вооружения входит вся номенклатура оружия, боеприпасов и техники, имеющей одобренный паспорт экспортного изделия.