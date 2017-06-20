Украинский генерал хочет затопить Черноморский флот с помощью турецких подлодок

Представитель Союза офицеров Украины Евгений Лупаков придумал метод уничтожения всего Черноморского флота России.

Во время заседания специального комитета под громким названием "НАТО и национальная безопасность Украины: прошлое, настоящее и будущее" капитан первого ранга ВМСУ в отставке поделился соображениями о том, как уничтожить весь Черноморский флот России в целях "защиты Украины".

Однако основой своего плана бывший украинский военачальник решил сделать подводные лодки... турецкого производства. По словам Лупакова, Правительство Украины должно добиваться передачи предназначенных к списанию субмарин.

Недоумение Лупакова вызвал сам факт утилизации этих подлодок, которые, по его мнению, могли бы ещё послужить Украине и помочь уничтожить корабли Черноморского флота России.

Будь у нас пять подводных лодок, сегодня бы не было никакой угрозы с моря. Сегодня в море нет силы страшнее, чем подводные лодки. За неделю это Чёрное море можно вдоль и поперёк пройти, перетопить всё, что есть российского в Чёрном море Евгений Лупаков

Об оценках последствий любой провокации в отношении крейсеров с ракетным вооружением капитан первого ранга ВМСУ в отставке предпочёл умолчать.

Ранее Евгений Лупаков уже делал громкие заявления относительно могущества украинского флота. По словам Лупакова, если бы ВМСУ имели в распоряжении хотя бы пять подводных лодок, то украинский флот "уничтожил бы в труху это старьё, этот Черноморский флот, на выходе с базы".