Перспективный пассажирский самолёт Ил-114 полетит без российских двигателей

Вместо отечественной силовой установки самолёт начнёт летать на двигателях канадского производства.

Пока российский двигатель для самолёта Ил-114 ещё в разработке, канадская компания Pratt & Whitney изучает возможность продажи и установки в перспективный турбовинтовой самолёт своего двигателя PW127H.

Как сообщают СМИ, соответствующее соглашение, в котором указаны "цели и намерения" сторон, было подписано в ходе стартовавшего накануне авиасалона в Ле-Бурже.

Проблема с разработкой отечественных двигателей ощущается не только на примере Ил-114. SSJ 100 летает с двигателями SaM-146, а один из самых ожидаемых российских самолётов МС-21 летает на американских двигателях PW-1400G, пока отечественный ПД-14 находится в процессе доводки.