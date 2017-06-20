РЛС "Воронеж" смогут обнаруживать крылатые ракеты

Как сообщает газета "Известия", перспективные РЛС, конструкция которых позволит отслеживать пуски крылатых ракет, уже разворачиваются специалистами Минобороны.
Главная особенность таких РЛС состоит в том, что чувствительная электроника способна засекать пуск, высчитывать курс и другие параметры даже относительно небольших крылатых ракет, полёт которых в основном проходит в 10–15 метрах над землёй.
Крылатые ракеты являются одним из самых сложных типов целей для средств ПВО. В силу размеров и скоростных характеристик обнаружение таких целей является трудновыполнимой задачей. РЛС "Воронеж-ВП" не только будут отслеживать пуски таких ракет, но и выдавать целеуказание средствам ПВО — комплексам С-400 и перспективным С-500.
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