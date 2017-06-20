РЛС "Воронеж" смогут обнаруживать крылатые ракеты

Помимо баллистических ракет российские РЛС смогут за тысячи километров засечь пуски крылатых ракет.

Как сообщает газета "Известия", перспективные РЛС, конструкция которых позволит отслеживать пуски крылатых ракет, уже разворачиваются специалистами Минобороны.

Главная особенность таких РЛС состоит в том, что чувствительная электроника способна засекать пуск, высчитывать курс и другие параметры даже относительно небольших крылатых ракет, полёт которых в основном проходит в 10–15 метрах над землёй.

Крылатые ракеты являются одним из самых сложных типов целей для средств ПВО. В силу размеров и скоростных характеристик обнаружение таких целей является трудновыполнимой задачей. РЛС "Воронеж-ВП" не только будут отслеживать пуски таких ракет, но и выдавать целеуказание средствам ПВО — комплексам С-400 и перспективным С-500.