ВМС США подыскивают миссию для нового авианосца

Американские ВМС тщательно выбирают первую миссию для нового авианосца Gerald R. Ford.

Командование ВМС и комитет тестирования вооружений просчитывают возможность проведения ударных испытаний нового авианосца Gerald R. Ford. По мнению американских специалистов, это могло бы значительно ускорить введение корабля в состав флота.

Ударные испытания и боевое развёртывание неоднократно переносились из-за низкой готовности авианосца, однако теперь предстоит решить, как и где он будет применяться.

Эксперты, в том числе и американские, заявляют о том, что первое боевое развёртывание (deployment) может пойти не по плану ввиду низкой боевой готовности корабля. В частности, и по сей день вызывает вопросы надёжность электромагнитной катапульты (EMALS), а также система управления полётами.