21 июня 1941 года после осмотра перспективных вооружений Иосиф Сталин принял решение о начале производства системы залпового огня.

Попутно с началом производства БМ-13, получившей ласковое прозвище "катюша", командованием РККА было принято решение о развёртывании специальных ракетных войсковых частей.

Немецкие военные за внешний вид и характерный звук, производимый оперением подлетавших реактивных снарядов, прозвали первую реактивную установку "сталинским органом".

К заслугам БМ-13 помимо обороны Москвы принадлежит и операция по предотвращению прорыва 1-й Танковой армии вермахта к Ростову в июле 1942 года.

"Катюши" стали первыми образцами нового типа вооружений — реактивной артиллерии, активно развивающейся в советской и российской армиях.