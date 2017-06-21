Россия может поставлять вооружения странам НАТО

Представители Рособоронэкспорта сообщили, что такая возможность появится после решения президента России.

В данный момент, по словам президента холдинга "Рособоронэкспорт" Александра Михеева, выходу российской продукции на рынок вооружений мешает недобросовестная конкуренция со стороны западных государств, прямым следствием которой являются наложенные на Россию санкции.

В качестве успешного примера сотрудничества России и западных стран Михеев привёл Грецию. Для вооружённых сил этой страны у России были приобретены комплексы ПВО С-300.

Помимо этого, Михеев огорчил военных экспертов известиями о запрете на экспорт определённых видов вооружения. В ближайшее время экспортный паспорт не обретут танки Т-14 на платформе "Армата", комплексы ПВО С-500 и перспективные истребители Т-50.