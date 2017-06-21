США хотят перезапустить производство истребителя F-22

Секретный отчёт ВВС США с соответствующими предложениями был передан в конгресс накануне.

Сообщается, что комиссия по вооружениям заказала этот отчёт почти год назад. В течение этого периода ВВС США и производитель самолёта — компания Lockheed Martin — оценивали потребности ВВС и возможности производства, просчитывая цену каждого нового истребителя F-22.

Программа по производству самолётов пятого поколения была выполнена менее чем на половину, после чего комиссия Сената США по вооружениям и представители ВВС сделали выбор в пользу более лёгких истребителей, а производство F-22 было свёрнуто.

Возврат к производству F-22 может свидетельствовать о серьёзных трудностях и спорной боевой эффективности другого истребителя пятого поколения F-35, который США, в отличие от "Раптора", начали продавать всем союзникам по НАТО.