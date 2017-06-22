В армии США появится "космический" корпус

Специальный род войск сосредоточится на противостоянии в космическом пространстве.

Новый род войск формально будет входить в состав ВВС и подчиняться руководству Военно-воздушных сил США, но фактически будет являться совершенно обособленным подразделением в составе вооружённых сил.

"Космический корпус" появится с подачи Подкомитета по стратегическим силам — ведомства, в котором республиканцы и демократы трудятся бок о бок в стремлении научить армию "воевать в нужную сторону".

Новый вид вооружённых сил будет иметь такой же статус, как и Корпус морской пехоты США. В случае с морпехами имеет место тесное взаимодействие с ВМС. По аналогичной схеме будет действовать и новый "космический корпус". Специалисты и вооружение будут входить в состав ВВС, но иметь свои собственные, зачастую совершенно секретные задачи.

Одним из самых известных видов вооружений "космического корпуса" станут орбитальные беспилотники. Такие, как орбитальный Х-37В, выполняющий орбитальные полёты в интересах ВВС.