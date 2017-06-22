Польский сейм одобрил снос 500 памятников советским солдатам

Соответствующие поправки были внесены в закон о запрете пропаганды коммунизма или другого тоталитарного строя в названиях зданий и объектов.

Согласно тексту документа, памятки и другие мемориальные объекты "не могут отдавать дань памяти лицам, организациям, событиям или датам, символизирующим коммунизм или другой тоталитарный строй".

В общей сложности на территории Польши находятся 469 "несоответствующих" объектов, около 250 из которых символизируют подвиг и жертвы Советской армии в борьбе с гитлеровскими войсками.

Советские военнослужащие, согласно тексту документа, приравниваются к лицам, "оказавшим преступное влияние на историю Польши".

Историки отмечают, что только в боях за освобождение Польши погибло не менее 650 тысяч советских солдат.