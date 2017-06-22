Боевиков ИГ в Афганистан могут перебрасывать на американских вертолётах

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Боевиков ИГ в Афганистан могут перебрасывать на американских вертолётах

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Фото © Sebastiano Tomada/Sipa USA/East News

О переброске боевиков запрещённой в РФ организации сообщили представители МИД России.

О повышенном внимании к подозрительной активности на востоке Афганистана сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Мы обратили внимание на новые сообщения о переброске вертолётами без опознавательных знаков боевиков афганского крыла ИГ*, а также вооружений и боеприпасов для них теперь уже на востоке Афганистана

Мария Захарова

Захарова сообщила также, что боевикам удалось занять большую часть важного пещерного комплекса в провинции Нангархар.

Была зафиксирована доставка в указанную провинцию неопознанными вертолётами более 50 вооружённых экстремистов для усиления террористической группировки, развернувшей наступление на Тора-Боре, а также передача боевикам контейнера с оружием и боеприпасами. Депутат нижней палаты парламента Афганистана господин Кадыр, представитель племён, ополчение которых охраняет пещерный комплекс, публично заявил, что вышеупомянутые военные вертолёты принадлежат американцам

Мария Захарова

* Организация запрещена в РФ по решению Верховного суда.

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