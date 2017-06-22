Боевиков ИГ в Афганистан могут перебрасывать на американских вертолётах

О повышенном внимании к подозрительной активности на востоке Афганистана сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
Мы обратили внимание на новые сообщения о переброске вертолётами без опознавательных знаков боевиков афганского крыла ИГ*, а также вооружений и боеприпасов для них теперь уже на востоке Афганистана
Мария Захарова
Захарова сообщила также, что боевикам удалось занять большую часть важного пещерного комплекса в провинции Нангархар.
Была зафиксирована доставка в указанную провинцию неопознанными вертолётами более 50 вооружённых экстремистов для усиления террористической группировки, развернувшей наступление на Тора-Боре, а также передача боевикам контейнера с оружием и боеприпасами. Депутат нижней палаты парламента Афганистана господин Кадыр, представитель племён, ополчение которых охраняет пещерный комплекс, публично заявил, что вышеупомянутые военные вертолёты принадлежат американцам
Мария Захарова
* Организация запрещена в РФ по решению Верховного суда.
- Популярные
- По времени