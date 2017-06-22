Около 500 украинских военных покончили с собой после участия в АТО

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Около 500 украинских военных покончили с собой после участия в АТО

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Фото: © East News

Волна суицидов среди военнослужащих, принимавших участие в так называемой антитеррористической операции становится похожа на эпидемию.

Неприятную статистику озвучил глава МДВ Украины Арсен Аваков.

По данным военной прокуратуры, на начало июня 2017-го зарегистрировано около 500 случаев самоубийств участников антитеррористической операции после возвращения из зоны боевых действий

Арсен Аваков

По мнению Авакова, проблема возникновения психологических и социальных сложностей является характерной для 90–95% участников боевых действий. Среди наиболее тяжёлых проблем у бывших "атошников" в этом отношении являются бытовое насилие, пьянство и наркомания.

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