США планируют лишить Пакистан своего оружия

По мнению конгрессменов-республиканцев, США должны перестать рассматривать Пакистан как союзника.

Республиканец Тед По внёс на рассмотрение законопроект, лишающий Исламабад "сложных" видов вооружения. По мнению членов комитета по торговле и военно-техническому сотрудничеству, Пакистан может быть причастен к осложнению ситуации в Афганистане и продавать в Исламабад американское вооружение после этого нельзя.

Помимо прочего, правительству Пакистана собираются предъявить прямые обвинения в поддержке "Сети Хаккани" — террористической группировки, воюющей совместно с талибами против сил НАТО в Афганистане.

По мнению конгрессменов, Пакистан предоставляет членам террористической организации убежище и всестороннюю помощь на своей территории.