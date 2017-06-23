Defense News: Во время визита Шойгу прессе случайно показали секретные спутники

На одном из стендов, демонстрируемых министру обороны, военные эксперты увидели изображения новых секретных военных спутников.

Инцидент произошёл 6 июня во время визита министра обороны Сергея Шойгу в цеха компании "Информационные спутниковые системы" и завода имени Решетнёва. Целью посещения производства был контроль за выполнением планов по созданию перспективных орбитальных спутников военного назначения.

Внимательные американские военные эксперты, анализируя фотографии визита Шойгу, заметили, что на одном из стендов министру показывают новейшие военные спутники "Репей", предназначенные для создания закрытых каналов связи и разведки.

В данный момент военные эксперты из США гадают, была ли утечка информации преднамеренной или фотографию со сверхсекретными спутниками опубликовали случайно.