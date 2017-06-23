Израиль доведёт истребитель F-35 до ума

Специалисты израильских компаний совместно с ВВС поработают над повышением ударных способностей истребителя пятого поколения.

Неоднозначные выводы о готовности F-35 воевать заставили израильских специалистов действовать самостоятельно. Все 50 самолётов F-35 Adir, закупленных в США, будут значительно модернизированы с учётом опыта израильской промышленности.

Помимо переработанных систем наведения и прицеливания доработке подвергнутся и комплексы основного вооружения. Специалисты прогнозируют, что по завершении комплекса работ у Израиля может получиться нормальный боевой самолёт, максимально точно соответствующий понятию "истребитель пятого поколения".