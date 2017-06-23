Немецкая разведка годами прослушивала Белый дом, Госдеп и NASA

Рассекреченные документы о деятельности немецких спецслужб, в частности BND, проливают свет на реальный масштаб слежки.

Немецкое издание Spiegel опубликовало сенсационный репортаж относительно масштабов работы Федеральной разведывательной службы Германии (BND). Согласно опубликованным данным, специалисты немецкой разведки годами прослушивали сотрудников Белого дома в Вашингтоне, служащих Госдепартамента, NASA и целого ряда других федеральных ведомств США.

Масштаб слежки поражает: помимо ключевых ведомств, ответственных за внешнюю политику, в поле зрения немецкой разведки попали и не совсем характерные для разведчиков объекты.

Так, стало известно, что под наблюдение поместили сотрудников нескольких ведущих научно-исследовательских институтов США, специалистов компании Lockheed Martin и офис правозащитной организации Human Rights Watch.

Ранее журналисты Spiegel опубликовали и другие важные данные относительно активности собственных спецслужб. Тогда достоянием общественности стали данные о слежке за офисами и сотрудниками ведущих мировых СМИ — в списке оказались такие гиганты, как The New York Times и Reuters.