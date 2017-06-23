В Госдуме предложили вывезти останки советских солдат из Польши

По мнению Нилова, следует эксгумировать останки советских воинов и перезахоронить их в России.
Если они (власти Польши) не хотят, чтобы наши деды, отцы лежали в польской земле, верните все эти останки наших бойцов, эксгумируйте с почестью, как положено. Мы найдём возможность, где разместить эти кладбища
Олег Нилов
Такое заявление зампред фракции "Справедливая Россия" сделал на фоне принятого в Польше законопроекта, согласно которому в стране не должно остаться памятников, "прославляющих коммунизм".
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