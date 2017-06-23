ВСУ закупят 10 танков "Оплот" в 2018 году

В данный момент на вооружении Украины находится столько же танков этого типа, однако данные об их состоянии не раскрываются.

Как сообщает Defense blog, средства на приобретение БМ "Оплот" заложены в украинский бюджет на 2018 год. Об этом после визита в Харьков заявил председатель СНБО Украины Александр Турчинов.

Разработка ХКБМ долгие годы подаётся как полностью национальный проект, однако спорная боевая эффективность отмечалась не только украинскими и зарубежными экспертами, но и первыми зарубежными покупателями этого танка — Вооружёнными силами Тайланда. Об особенностях украинского танкостроения и маркетинга Лайф писал в материале "Большой украинский обман: как Киев танки продавал".