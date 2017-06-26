ВМС Японии испытали сверхзвуковую противокорабельную ракету

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ВМС Японии испытали сверхзвуковую противокорабельную ракету

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Фото © Navy Recognition

Японская ПКР является первой успешной разработкой в области сверхзвуковых средств поражения.

Разработка противокорабельной ракеты XSSM долгие годы осуществлялась в режиме строгой секретности. По сообщению экспертов, "морская" версия ракеты является модификацией ракеты XASM-3 наземного базирования.

Разработку подобных ракет японские специалисты ведут с 1992 года, а успешное поражение целей пытаются осуществить с 2005 года.

Пятиметровая XASM-3, как сообщают эксперты, имеет массу около 900 килограммов и может достигать скорости 3М. Такие показатели являются уникальными по меркам зарубежного ракетного вооружения: противокорабельные ракеты стран НАТО имеют дозвуковые скорости полёта.

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