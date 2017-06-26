Армия США получит новую тактическую ракету

Американские специалисты завершили модернизацию оперативно-тактического комплекса ATACMS.

Как сообщает Army Recognition, на полигоне в штате Нью-Мексико в ближайшее время начнутся испытания новых тактических ракет М57А1.

Программа по модернизации тактических ракет выполняется Lockheed Martin с 2014 года и включает в себя переоснащение всех состоящих на вооружении ракет подобного типа.

Вместо небольшой модернизации специалисты Lockheed Martin представили комиссии практически новую ракету. Изменениям подверглась не только боевая часть, но и двигатель, система наведения и управления.

Сообщается, что дальность пуска ракеты значительно превышает 300 километров. Эксперты считают, что максимальная дальность пуска может составлять 450 километров.