Пентагон: Гиперзвуковое оружие — сложная цель для ПРО

В Минобороны США признали, что гиперзвуковые маневрирующие блоки тяжело уничтожить средствами перехвата.

Как сообщает агентство Bloomberg, об этом стало известно из закрытого объединённого доклада Разведывательного центра ВВС, космических войск и Центра по изучению баллистических ракет. В документе отмечаются главные качества гиперзвуковых блоков — сочетание высокой скорости, маневренности и относительно низкой высоты полёта.

Всё это, по мнению экспертов, делает гиперзвуковые ракеты тяжёлой целью для перехвата. Задолго до секретного доклада американские военные эксперты уже прогнозировали "большое количество проблем" с перехватом гиперзвуковых целей.

Неоднократно отмечалось, что современные американские противоракеты SM-3 и перспективные SM-6 обладают неудовлетворительными способностями к перехвату маневрирующих целей. Говоря простыми словами, американские ЗУР способны перехватывать лишь цели, летящие по баллистической траектории.

Авторы доклада отмечают, что, хотя значительным прогрессом в разработке гиперзвуковых летательных аппаратов помимо России обладает и Китай, ключевые технологические разработки и лидерство в области ракетного вооружения в ближайшей перспективе останется за российскими изделиями.