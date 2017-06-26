Нигерия купила у России 12 истребителей Су-30СМ

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Нигерия купила у России 12 истребителей Су-30СМ

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Фото © РИА Новости/Евгений Биятов

Две машины уже переданы ВВС Нигерии, а ещё 10 будут доставлены до конца 2018 года.

Детали крупной сделки раскрыл заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Анатолий Пунчук, сообщает РИА "Новости".

Общий контракт на поставку 12 машин будет исполнен до конца 2018 года, а дополнительные соглашения, по словам экспертов, могут включать в себя не только услуги по обслуживанию и ремонту самолётов, но и мероприятия по обучению лётного состава и продажу специализированного вооружения.

Су-30СМ — сверхманевренный многоцелевой истребитель поколения 4++, способный поражать весь спектр целей — от наземных и воздушных до надводных — на значительном удалении.

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