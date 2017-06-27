Подводную лодку "Князь Владимир" проекта 955 "Борей" спустят на воду в августе

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Подводную лодку "Князь Владимир" проекта 955 "Борей" спустят на воду в августе

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Фото © РИА Новости/Алексей Никольский

Всего после ввода в строй в составе российского ВМФ будет четыре стратегических подводных ракетных крейсера этого проекта.

Как сообщает РИА "Новости", о спуске на воду четвёртого серийного крейсера проекта 955 "Борей" заявил главнокомандующий ВМФ России адмирал Владимир Королёв.

Подводные силы получают в свой состав новейшие ракетные подводные крейсера проекта "Борей", которые в ближайшей перспективе составят основу группировки морских стратегических ядерных сил ВМФ. В августе месяце текущего года на северодвинском предприятии "Севмаш" будет спущен на воду очередной РПКСН проекта "Борей" — "Князь Владимир"

Владимир Королёв

По словам Королёва, параллельно со строительством стратегических подводных крейсеров проекта 955 "Борей" идёт проектирование РПКСН пятого поколения.

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