Сенаторы хотят запретить продажу американского оружия странам Персидского залива

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Сенаторы хотят запретить продажу американского оружия странам Персидского залива

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Фото © Flickr/Morning Calm Weekly Newspaper Installation Management Command, U.S. Army

С соответствующим предложением в сенате выступил американский сенатор Боб Коркер.

Председатель комитета по международным отношениям Боб Коркер предлагает ограничить или запретить продажу оружия странам Персидского залива, чтобы снизить эскалацию конфликта вокруг Катара, сообщает Defense News.

Если законопроект будет принят, ограничительные меры рискуют обвалить рынок американского вооружения и весь военно-промышленный комплекс страны.

Как стало известно, в понедельник Коркер направил открытое письмо госсекретарю США Рексу Тиллерсону, в котором прямым текстом заявил об отсутствии мира на Ближнем Востоке, пока все крупные сделки по продаже вооружения не будут заблокированы.

Инициативы Коркера выдвигаются на фоне обострения ситуации с Катаром и политических изменений в Саудовской Аравии. Нестабильность сразу в нескольких странах региона тесно соседствует с миллиардными сделками по продаже американского вооружения.

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