Россия разрабатывает универсальный десантный корабль-вертолётоносец

Универсальный десантный корабль "Прибой" разрабатывается силами Крыловского государственного научного центра в Санкт-Петербурге.

Как сообщают СМИ, разработка УДК "Прибой" ведётся с 2015 года и в данный момент находится на завершающей стадии. От французских "Мистралей" российский УДК отличается по целому ряду параметров.

Корабль имеет носовую аппарель, позволяющую производить высадку десанта и техники на побережье, в то время как "Мистрали" имеют лишь кормовой док для приёма-высадки плавсредств. К тому же выполнять приём и высадку десанта экипаж "Мистраля" может на строго регламентированных глубинах.

На борту УДК "Прибой" может размещаться до 12 вертолётов Ка-52К, а в состав вооружения могут войти не только морские зенитные артиллерийские комплексы "Панцирь-М", но и артиллерия калибром 76 мм.