Авианосец Queen Elizabeth оказался уязвим для вируса WannaCry

Программное обеспечение самого дорогого в истории британских ВМС корабля уязвимо не только к современным вирусам, но и к другим вредоносным программам.

Как сообщает The Guardian, управление бортовыми системами корабля и вспомогательным оборудованием осуществляется с помощью операционной системы Windows XP 2001 года. Эта операционная система оказалась в списке мишеней недавней атаки компьютерного вируса WannaCry.

Вопрос наличия или отсутствия антивирусного ПО, предотвращающего хакерские атаки, командование британских ВМС не комментирует, однако представители ВМС уточняют, что на борту помимо экипажа будет команда специалистов по киберзащите.