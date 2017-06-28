Великобритания ответит ракетным ударом на кибератаки

Министр обороны Великобритании Майкл Фэллон заявил о готовности страны ответить ракетным ударном на кибератаки.

Как сообщает Telegraph, британский министр обороны решил "предупредить" хакерские организации об ответных реакциях на кибератаки. Фэллон заверил злоумышленников, что на кибератаки Великобритания ответит ракетным ударом с воздуха, моря и земли.

Остроты в заявление Фэллона добавляет и тот факт, что британские спецслужбы, включая сверхсекретный и сверхдорогой Центр правительственной связи (аналог американского АНБ), не могу установить, кто именно стоит за пятничными атаками на информационные системы британского парламента.