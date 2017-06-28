Офицер ВСУ продал в ЛНР секретные документы со списками участников АТО

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Офицер ВСУ продал в ЛНР секретные документы со списками участников АТО

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Фото: © РИА Новости / Максим Блинов

Помимо секретных данных украинский офицер сообщил много других тщательно скрываемых сведений относительно АТО в Донбассе.

Информация о произошедшем появилась на сайте МВД ЛНР. В настоящий момент данные проверяются, однако, по словам представителей МВД ЛНР, некоторые из них уже подтверждены.

В рамках программы МВД ЛНР по оплате сведений о преступлениях украинских карателей военнослужащий передал операторам персональные данные командного состава ряда частей ВСУ, принимающих участие в т.н. АТО

ЦВО МВД ЛНР

Помимо секретных сведений о командирах ВСУ в зоне так называемой антитеррористической операции офицер поведал о серьёзном росте нарушений воинской дисциплины — самовольных оставлениях места службы и неподчинения приказам командиров.

Стоит отметить, что произошедшее не является единичным случаем. Ранее один из сотрудников украинского военкомата передал в ЛНР сведения о военных-контрактниках, отправленных в зону проведения АТО.

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