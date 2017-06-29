США увеличат военный бюджет до $700 млрд

Законопроект, принятый Сенатом США, предполагает 640 миллиардов долларов для базовой части и ещё 60 в качестве специально созданного фонда.

Как сообщает The Hill, сенатор-республиканец Джон Маккейн назвал принятие законопроекта "началом восстановления вооружённых сил" после шести лет постоянных сокращений.

Увеличение бюджета, однако, не предусматривает существенного роста высокотехнологичных вооружений. В частности, речь идёт о дополнительных расходах на судостроение, закупку истребителей F/A-18 и незначительном увеличении численности Вооружённых сил США за счёт привлечения на службу морпехов и специалистов вспомогательных служб.

Военный бюджет США является самым крупным в мире. Он значительно больше общих бюджетов следующих пяти государств в списке стран с самыми большим расходами на оборону.