США увеличат военный бюджет до $700 млрд

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США увеличат военный бюджет до $700 млрд

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Фото © EAST NEWS

Законопроект, принятый Сенатом США, предполагает 640 миллиардов долларов для базовой части и ещё 60 в качестве специально созданного фонда.

Как сообщает The Hill, сенатор-республиканец Джон Маккейн назвал принятие законопроекта "началом восстановления вооружённых сил" после шести лет постоянных сокращений.

Увеличение бюджета, однако, не предусматривает существенного роста высокотехнологичных вооружений. В частности, речь идёт о дополнительных расходах на судостроение, закупку истребителей F/A-18 и незначительном увеличении численности Вооружённых сил США за счёт привлечения на службу морпехов и специалистов вспомогательных служб.

Военный бюджет США является самым крупным в мире. Он значительно больше общих бюджетов следующих пяти государств в списке стран с самыми большим расходами на оборону.

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