ВМФ России получит ещё три фрегата проекта 11356

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ВМФ России получит ещё три фрегата проекта 11356

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Фото: © РИА Новости / Алексей Даничев

По словам представителей Объединённой судостроительной компании, фрегат полностью доказал свою эффективность.

Как сообщает FlotProm, о трёх дополнительных фрегатах для ВМФ в рамках Международного военно-морского салона заявил глава ОСК Алексей Рахманов.

Как отмечают представители ОСК, фрегаты проекта 11356 будут оснащены газотурбинными двигателями производства рыбинского НПО "Сатурн".

Ранее для нужд ВМФ России Минобороны заказало шесть фрегатов проекта 11356. Общая стоимость контрактов по их строительству составила более 80 миллиардов рублей.

Два переданных в состав флота фрегата — "Адмирал Григорович" и "Адмирал Эссен" — принимали участие в боевой работе у берегов Сирии.

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