Российские подлодки с "Калибрами" разбирают как горячие пирожки

Демонстрация российского вооружения в ходе ударов по объектам ИГ* в Сирии резко повысила спрос со стороны зарубежных заказчиков.

Как сообщают СМИ, спрос на российские подводные лодки проекта 636 резко вырос после пусков ракет из акватории Средиземного моря. По словам помощника президента РФ по вопросам военно-технического сотрудничества Владимира Кожина, целый ряд азиатских государств сделал выбор в пользу российских подлодок.

По словам Кожина, в списке ближайших заказчиков числятся Индонезия, Филиппины, Таиланд и другие государства, участие которых в переговорах о закупках подлодок пока не раскрывают.

Дизель-электрические подводные лодки проекта 636 "Варшавянка" — одни из самых бесшумных и малозаметных ДПЛ в мире. На вооружении подлодки помимо торпедных аппаратов находятся крылатые ракеты комплекса "Калибр-ПЛ".

* Деятельность организации запрещена на территории РФ решением Верховного суда.