Контракт на поставку С-400 в Турцию практически согласован

Все технические параметры поставки С-400 в Турцию согласованы. Нерешённым остаётся лишь вопрос кредитования.

Как сообщает RNS со ссылкой на помощника президента РФ по вопросам военно-технического сотрудничества Владимира Кожина, техническая часть контракта полностью согласована.

Важным вопросом относительно заключения крупной сделки является предоставление кредита турецкой стороне на покупку комплексов ПВО. Этот вопрос, как поясняют собственные источники Лайфа, сейчас прорабатывается.

Стоит отметить, что стремление Турции обеспечить вооружённые силы современными комплексами ПВО зарубежного производства сильно беспокоит союзников страны по НАТО. Покупка С-400 не позволит интегрировать системы российского производства в схему управления войсками стран НАТО. По своей сути это будет изолированная система ПВО отдельной взятой страны, номинально входящей в Североатлантический альянс.