Новейший корвет "Гремящий" спущен на воду

Торжественная церемония спуска на воду ультрасовременного корабля состоялась в Петербурге.

На "Северной верфи" в Санкт-Петербурге спустили на воду корвет "Гремящий". Корабль проекта 20385, оснащённый ракетным комплексом "Калибр-НК", должен войти в состав флота до конца 2018 года.

Корветы проекта 20385 помимо крылатых ракет несут на себе широкий спектр артиллерийского и зенитного вооружения. Аналогичные "Гремящему" корабли вооружат 100-миллиметровой артиллерийской установкой А-190, спаренными артиллерийскими 30-мм комплексами АК-630М, а также зенитным ракетным комплексом "Редут". Дополнительно на каждом корвете этого проекта будет размещаться противолодочный вертолёт Ка-27ПЛ.