Полторак: Учения "Запад-2017" представляют угрозу для Украины и всей Европы

Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что российско-белорусские учения "Запад-2017" представляют угрозу для Европы.

В ходе выступления в штаб-квартире НАТО министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что такие учения представляют угрозу не только для безопасности Украины, но и угрожают всей Европе.

Как сообщает УНИАН, отвечая на вопрос о вероятном вторжении на территорию Украины, Полторак отметил, что только на переброску личного состава ВС РФ в Белоруссию заказано четыре тысячи вагонов.