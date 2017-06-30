Полторак: Учения "Запад-2017" представляют угрозу для Украины и всей Европы

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Полторак: Учения "Запад-2017" представляют угрозу для Украины и всей Европы

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Фото: © РИА Новости

Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что российско-белорусские учения "Запад-2017" представляют угрозу для Европы.

В ходе выступления в штаб-квартире НАТО министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что такие учения представляют угрозу не только для безопасности Украины, но и угрожают всей Европе.

Как сообщает УНИАН, отвечая на вопрос о вероятном вторжении на территорию Украины, Полторак отметил, что только на переброску личного состава ВС РФ в Белоруссию заказано четыре тысячи вагонов.

Мы говорили об учениях, которые планирует проводить Россия и которые являются чрезвычайно мощными. Генеральный секретарь рассказал о том, какие угрозы видят в альянсе, и сказал, что группировка НАТО на востоке Европы будет усилена. Конечно, мы со своей стороны будем так же адекватно реагировать во время проведения этих учений. Мы готовимся к началу агрессии против Украины

Степан Полторак

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