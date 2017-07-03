Новый британский авианосец остался без охраны

Передовой авианосец Queen Elizabeth потребовал не только финансовых вложений, но и обнажил проблему с безопасностью.

Ультрасовременный авианосец Queen Elizabeth, гордость британских ВМС, как оказалось, нечем охранять. Состоящие на службе ВМС Великобритании фрегаты типа 23 оказались неспособны выполнять простейшие задачи по поиску и уничтожению подводных лодок вероятного противника.

Проблему безопасности самого дорогого в истории британских ВМС корабля планируется решить традиционным способом — вливанием ещё нескольких миллиардов фунтов в постройку кораблей сопровождения.

По данным портала Defense News, Минобороны Великобритании потратит £3,7 млрд на постройку противолодочных кораблей — фрегатов типа 26. Эти корабли должны будут заменить все суда, неспособные в данный момент оказывать подводным лодкам противника сколь-нибудь серьёзное сопротивление, и обеспечивать безопасность выхода кораблей из баз в Шотландии.

Отличительной чертой британского авианосца (и всех американских кораблей такого типа) является неспособность действовать на театре военных действий в одиночку. Каждый авианосец в среднем во время боевого похода сопровождает 10–12 кораблей, включая танкеры, эсминцы / фрегаты охранения и две подводные лодки, в задачи которых входят противовоздушная и противолодочная оборона.