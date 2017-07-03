Новый британский авианосец остался без охраны

Ультрасовременный авианосец Queen Elizabeth, гордость британских ВМС, как оказалось, нечем охранять. Состоящие на службе ВМС Великобритании фрегаты типа 23 оказались неспособны выполнять простейшие задачи по поиску и уничтожению подводных лодок вероятного противника.
Проблему безопасности самого дорогого в истории британских ВМС корабля планируется решить традиционным способом — вливанием ещё нескольких миллиардов фунтов в постройку кораблей сопровождения.
По данным портала Defense News, Минобороны Великобритании потратит £3,7 млрд на постройку противолодочных кораблей — фрегатов типа 26. Эти корабли должны будут заменить все суда, неспособные в данный момент оказывать подводным лодкам противника сколь-нибудь серьёзное сопротивление, и обеспечивать безопасность выхода кораблей из баз в Шотландии.
Отличительной чертой британского авианосца (и всех американских кораблей такого типа) является неспособность действовать на театре военных действий в одиночку. Каждый авианосец в среднем во время боевого похода сопровождает 10–12 кораблей, включая танкеры, эсминцы / фрегаты охранения и две подводные лодки, в задачи которых входят противовоздушная и противолодочная оборона.
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