Россия полностью готова к производству ядерных поездов

Об абсолютной готовности промышленности к производству БЖРК нового поколения заявил вице-премьер Дмитрий Рогозин.

Как сообщает РИА "Новости", вице-премьер Дмитрий Рогозин рассказал о технической готовности промышленности к производству боевых железнодорожных ракетных комплексов "Баргузин" с тяжёлой ракетой массой 100 тонн.

На уровне абсолютной готовности промышленности к созданию в случае, если решение будет принято и включено в государственную программу вооружений Дмитрий Рогозин

"Баргузин" — перспективный мобильный комплекс с ракетным вооружением, планируемый к включению в состав ракетных войск стратегического назначения Вооружённых сил Российской Федерации. За основу баллистической межконтинентальной ракеты комплекса, по мнению экспертов, могли взять МБР наземного ракетного комплекса "Ярс".

О том, что такое БЖРК и для чего Россия возобновляет производство такого оружия, Лайф писал в материале "Вагончик тронулся. Новые ядерные поезда заменят уничтоженных "Молодцов".