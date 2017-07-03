Ракета "Сармат" задержится на испытаниях

Бросковые испытания ракеты могут быть проведены не ранее четвёртого квартала 2017 года.

Как сообщает "Ъ", перенос испытаний ракеты связан с необходимостью доработки конструкции. Новые бросковые испытания ракеты не первый раз сдвигаются на более поздний срок. По мнению экспертов, такие решения принимают в виду значимости и важности проекта, а также в целях скорейшего введения комплекса на боевое дежурство.

РС-28 "Сармат" — перспективный стратегический ракетный комплекс с жидкостной ракетой шахтного базирования. От предыдущего поколения ракет, таких как Р-36, ракету "Сармат" отличает траектория полета, возросшие за счёт загрузки большего количества ложных целей способности к преодолению ПРО, а также боевые гиперзвуковые маневрирующие блоки, перехват которых существующими и ближайшими перспективными противоракетами невозможен.