Экс-министр обороны Украины призвал к совершению терактов в России

Экс-министр обороны Украины Анатолий Гриценко в интервью телеканалу "112 Украина" предложил совершать теракты в Таганроге и Москве.

Бывший министр обороны Украины предложил отвечать на каждый подрыв автомобиля в Киеве или Мариуполе взрывами в Таганроге и Москве.

Это война. Это не первое показательное и наглое убийство украинских офицеров, лучших офицеров. Одного из лучших офицеров контрразведки убили в Мариуполе показательно. Если это на самом деле война, а не игрища для президента, то это значит, что на каждую машину, которая взлетела в воздух в Киеве или Мариуполе, по две должны взлетать в Таганроге или Москве. Анатолий Гриценко

Призывы к осуществлению террористической деятельности в Украине звучат на фоне полной неразберихи со следствием вокруг взрывов автомобилей на территории страны. При взрыве автомобиля в Соломенском районе Киева погиб офицер Главного управления разведки Минобороны Украины полковник Максим Шаповал.