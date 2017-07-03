Экс-министр обороны Украины призвал к совершению терактов в России

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Экс-министр обороны Украины призвал к совершению терактов в России

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Фото: © РИА Новости / Максим Блинов

Экс-министр обороны Украины Анатолий Гриценко в интервью телеканалу "112 Украина" предложил совершать теракты в Таганроге и Москве.

Бывший министр обороны Украины предложил отвечать на каждый подрыв автомобиля в Киеве или Мариуполе взрывами в Таганроге и Москве.

Это война. Это не первое показательное и наглое убийство украинских офицеров, лучших офицеров. Одного из лучших офицеров контрразведки убили в Мариуполе показательно. Если это на самом деле война, а не игрища для президента, то это значит, что на каждую машину, которая взлетела в воздух в Киеве или Мариуполе, по две должны взлетать в Таганроге или Москве.

Анатолий Гриценко

Призывы к осуществлению террористической деятельности в Украине звучат на фоне полной неразберихи со следствием вокруг взрывов автомобилей на территории страны. При взрыве автомобиля в Соломенском районе Киева погиб офицер Главного управления разведки Минобороны Украины полковник Максим Шаповал.

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