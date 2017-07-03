БМПТ "Терминатор" попала к сирийским "Тиграм"

Фотографии перспективной российской машины для огневой поддержки наземных сил опубликовал сирийский блогер.

Боевая машина поддержки танков БМПТ впервые была сфотографирована за пределами России во время визита президента Сирии Башара Асада на авиабазу Хмеймим. Тогда специалисты стали гадать, для чего на территорию авиабазы и вообще в страну, где идут боевые действия, была переброшена уникальная машина. Одни утверждали, что машину привезли "просто показать", другие были уверены, что БМПТ совсем скоро отправится в бой.

Ответ на этот вопрос не заставил себя долго ждать. Сирийский блогер Wael Al Hussaini опубликовал фотографии БМПТ, рядом с которой позируют бойцы сирийских подразделений "Соколы пустыни" и "Тигры".

Однако эксперты отметили, что переброшенная в Сирию машина значительно отличается от первых БМПТ (объект 199). Военный эксперт Алексей Хлопотов отметил, что изменения касаются, в основном, защиты боевой машины.

Это всё тот же об.199, но с модернизированным боевым модулем. Модуль выполнен уже по серийной технологии — точно так же, как и на БМПТ для Казахстана — с заменой литых деталей на сварные. Установлен новый вариант пусковых установок для ракет — он отличается наличием противопульной и противоосколочной защитой. Алексей Хлопотов.

And here it is. With added side armor. pic.twitter.com/hFUs9TYkYd — Wael Al Hussaini (@WaelHussaini) 3 июля 2017 г.

По мнению эксперта, долго стоять машина не будет. Сирийские "Соколы пустыни" и "Тигры" являются наиболее боеспособными подразделениями, воюющими там, где ведутся самые тяжёлые бои.

В отличие от варианта БМПТ для Казахстана, на переброшенной в Сирию машине стоит командирская "панорама" без тепловизора — только с телевизионным каналом. Это удешевляет машину, но в сирийских реалиях не делает её менее эффективной. Так же на "сирийскую" БМПТ установлен серийный вариант модуля ДЗ "Реликт" — на каждый борт навешены дополнительные блоки ДЗ в мягком корпусе, как на самом современном варианте модернизации танка Т-72Б3 Российской армии, а так же сделаны антискользящие покрытия.