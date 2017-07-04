УВЗ готовится к серийному производству танка "Армата" и САУ "Коалиция"

Сведения, по которым можно определить скорое начало производства перспективных машин, содержатся в годовом отчёте компании.

Как сообщает "Интерфакс", в годовом отчёте компании указано, что производственные мощности подвергаются значительным изменениям в целях готовности цехов к производству новой техники.

Реконструкция специального производства, направленная на развитие производства боевых, специальных и обеспечивающих машин сухопутных войск на базе тяжёлой гусеничной платформы "Армата"

Эксперты поясняют, что модернизация и переоснащение цехов под производство бронетехники на платформе "Армата" может занять до полутора лет. Это, по мнению специалистов, вполне укладывается в обозначенные вице-премьером Рогозиным сроки поступления танков Т-14 в войска.