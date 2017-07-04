Бронетехника для всех: УВЗ наращивает продажи танков Т-90

По итогам 2016 года, Уралвагонзавод наращивает продажи танка Т-90 и расширяет географию его эксплуатации.

Согласно годовому отчёту, опубликованному на сайте компании, УВЗ продал танки Т-90 в Ирак и Вьетнам. Количество оплаченных танков свидетельствует о том, что спрос на российское вооружение продолжает расти. Как следует из итоговой отчётности за 2016 год, во Вьетнам будет поставлено 64 танка Т-90С, а в Ирак будет отгружено ещё 73 машины.

Помимо успешной сделки специалисты УВЗ завершили переговоры на поставку 146 танков Т-90МС для Вооружённых сил Кувейта. Если контракт будет полностью согласован и оплачен, кувейтские танкисты получат три бригады современных танков Т-90МС.