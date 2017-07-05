Армия США защитит Японию и Южную Корею от КНДР

В Пентагоне заявляют, что защитят себя и своих союзников от военной угрозы со стороны КНДР.

Как сообщает Reuters, в Пентагоне настроены на защиту своих военных объектов в регионе, а также на всестороннюю помощь своим союзникам — Японии и Южной Корее. О приверженности договорённостям в области безопасности рассказала официальный представитель Пентагона Дана Уайт.

Мы по-прежнему готовы защищать себя и наших союзников. Мы готовы использовать против угрозы со стороны Северной Кореи полный спектр возможностей, имеющихся в нашем распоряжении Дана Уайт

Ранее ВМС США направляли к берегам Южной Кореи две авианосные ударные группы, которые в случае необходимости должны были первыми нанести удары по КНДР.