Армия США защитит Японию и Южную Корею от КНДР

Как сообщает Reuters, в Пентагоне настроены на защиту своих военных объектов в регионе, а также на всестороннюю помощь своим союзникам — Японии и Южной Корее. О приверженности договорённостям в области безопасности рассказала официальный представитель Пентагона Дана Уайт.
Мы по-прежнему готовы защищать себя и наших союзников. Мы готовы использовать против угрозы со стороны Северной Кореи полный спектр возможностей, имеющихся в нашем распоряжении
Дана Уайт
Ранее ВМС США направляли к берегам Южной Кореи две авианосные ударные группы, которые в случае необходимости должны были первыми нанести удары по КНДР.
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