Северное ПКБ завершило работы над обликом эсминца "Лидер"

Петербургское Северное проектно-конструкторское бюро завершило эскизное проектирование атомного эсминца "Лидер".

Согласно годовому отчёту КБ о деятельности за 2016 год, эскизное проектирование перспективного атомного эсминца проекта 23560 "Лидер" завершено.

Однако скорого появления эсминцев "Лидер" в составе ВМФ России ждать не стоит — техническое проектирование корабля стартует лишь в 2024 году. Данных о начале строительства таких кораблей специалисты пока не сообщают.

По данным экспертов, "Лидер" может самым вооружённым кораблём в составе ВМФ России. На его борту смогут размещаться до 60 противокорабельных и до 15 противолодочных ракет. Защиту воздушного пространства будут обеспечивать 128 зенитных управляемых ракет.