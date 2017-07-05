ВДВ впервые протестировали "военный Skype" на учениях под Псковом

В ходе учений были отработаны не только манёвры и высадка десанта, но и опробован в деле современный комплекс видеосвязи

Как сообщает РИА "Новости", такая машина на поле боя обеспечивает защищённую видеосвязь между командующим Воздушно-десантными войсками с командирами.

По словам военных, комплекс связи может обеспечивать не только обмен зашифрованной информацией и радиосвязь, но и видеоконференцсвязь для оперативного управления войсками.

Эксперты поясняют, что такие решения появляются во многом благодаря использованию в Сирии российских комплексов Р-169 и П-380К, с помощью которых российские военные организовали не только защищённый обмен данными и надёжную радиосвязь, но и при необходимости организовывали видеоконференции.