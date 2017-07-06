Американский генерал заявил, что самоконтроль удерживает США от войны с КНДР

Как сообщает американское издание Politico, командующий войсками в Южной Корее Винсент Брукс считает, что "самоконтроль" руководства страны и вооружённых сил — единственное, что отделяет мир от войны.
По словам Брукса, армия может сделать и "другой выбор" в том случае, если получит от руководства страны соответствующий приказ.
Заблуждения на этот счёт смертельно опасны
Винсент Брукс
Напряжённость вокруг испытаний баллистических ракет в КНДР стала нарастать после отказа руководства страны на предложение свернуть все работы и остановить испытания.
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