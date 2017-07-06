Украинские военные готовятся сбивать самолёты противника

Впервые с 1992 года в учения ВСУ включены мероприятия по отражению воздушного нападения.

Как сообщил начальник зенитных ракетных войск ВВС Украины Дмитрий Карпенко, украинские военные готовятся к отражению массированного авиационного удара.

Важным в нынешнем процессе боевой подготовки является то, что мы начали готовить зенитные ракетные подразделения к отражению серии массированных ударов противника с воздуха. Такое не практиковалось с 1992 года Дмитрий Карпенко

Одни из самых интенсивных учений войск ПВО Украины проводились в 2001 году. Тогда из-за ошибки целеуказания и наведения украинской ракетой над Чёрным морем был сбит самолёт Ту-154М авиакомпании "Сибирь", выполнявший рейс из Тель-Авива в Новосибирск. На борту самолёта находилось 78 человек.